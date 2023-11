Najlepsze na prezent świąteczny są zestawy kosmetyków do pielęgnacji ciała, zmysłowe perfumy, stylowy szal czy elegancka biżuteria. Pięknie zapakowane kosmetyczne gadżety wywołają uśmiech na twarzy każdej obdarowanej osoby. Ale... nie zapominajmy również o sobie, sprezentowanie sobie mikołajkowego podarunku, to nie żaden grzech. Same wiemy najlepiej o czym marzymy i co może poprawić nam samopoczucie, a mikołajki to najlepszy czas na przyjemności. Dlatego już teraz postanowiliśmy przygotować dla was top listę świątecznych prezentów. My już planujemy zakupy i nie możemy się doczekać, kiedy rozpakujemy nasze upominki.

Coś do makijażu!

Jesień i zima to doskonały czas na eksperymenty z makijażem. Nasza skóra wygląda o wiele lepiej jeśli pięknie podkreślimy usta, umalujemy oczy czy rozświetlimy twarz. Dlatego warto pomyśleć o zestawie do makijażu, dzięki któremu poczujemy się pięknie, kobieco i świątecznie. Marka Oriflame proponuje produkty, które zaskakują jakością, wpasowują się w najnowsze trendy i wyróżniają się przystępną ceną.

mat.prasowe

Pomadka Giordani Gold Iconic to kosmetyk, który idealnie wpasowuje się w klimat świąteczny, jej złote opakowanie, w każdym prezentowym pudełeczku będzie wyglądać pięknie. To stylowa pomadka, która wyróżni nas w tłumie, jest dostępna w kilkunastu różnych odcieniach, a zawarty w niej olejek arganowy spowoduje, że twoje usta będą świetnie nawilżone przez cały dzień. W duecie z pomadką sprezentuj sobie wyjątkową bazę pod cienie do powiek, która sprawi że twój makijaż oczu utrzyma się na powiece nawet do 15 godzin. Baza pod cienie do powiek The ONE jest dostępna obecnie za jedyne 19,99 zł, ukrywa niedoskonałości skóry powiek i zapewnia idealne matowe wykończenie, a to wszystko dzięki formule z gliceryną i witaminie E. Idealny kosmetyczny kobiecy gadżet na jesień i zimę.

A może zestaw?

Zestawy prezentowe zawsze się sprawdzają! Marka Oriflame w tym sezonie zaskakuje pięknymi zestawami prezentowymi dla niej i dla niego. Wyjątkowo przypadł nam do gustu złoty zestaw Giordani Gold za jedynie 59,99 zł. W zestawie znajdziesz perfumowaną wodę toaletową dla niej, która ujmuje kwiatowo-drzewnym zapachem w nowej udoskonalonej odsłonie oraz perfumowany dezodorant w kulce Giordani Gold Oryginal. Ten uroczy duet kosmetyczny zapakowany jest w złoto-czarne, eleganckie opakowanie. Idealny prezent dla mamy lub przyjaciółki.

mat.prasowe

Coś potrzebnego na już!

Chcesz sprezentować sobie coś użytecznego, czego potrzebujesz każdego dnia? Oriflame proponuje podkłady i piękne zestawy paletek do makijażu. Wyglądają pięknie i takiego prezentu będziesz używała na co dzień! Podkład Giordani Gold, to świetny sposób na nieskazitelną cerę, zawiera ekstrakt z białej trufli, który sprawi że twoja skóra zyska równy koloryt i młodszy wygląd. Dzięki filtrowi SPF 18 stanowi ochronę dla twojej cery każdego dnia. Cena podkładu to 49,99 zł. Dostępny w 8 różnych kolorach.

mat.prasowe

W komplecie z podkładem koniecznie pomyśl o spersonalizowanej palecie cieni do powiek, dzięki której twój jesienno-zimowy makijaż oczu będzie efektowny i świetnie urozmaici twoje stylizacje. Wypełnij swoją kasetkę ulubionymi cieniami połyskującymi lub matowymi i wykreuj swoją własną limitowaną paletkę cieni. Do cieni możesz dołączyć również Róż The ONE Make-up Pro Marble Blend. Kompletowanie zestawu ułatwi Ci wygodny magnes wkomponowany w każdy jednostkowy produkt, dzięki czemu cienie w kasetce będą stabilne, nie będą się rozsypywać i przemieszczać. Możesz je używać zarówno na sucho jak i mokro, łączyć kolory, rozcierać palcami lub eksperymentować dzięki aplikatorowi zawartemu w kasetce. Kreatywność na pierwszym miejscu!

mat.prasowe

Cena paletki w katalogu 17 Oriflame:

Cień do powiek The ONE Make-up Pro Wet&Dry – cena promocyjna: 14,99 zł

Róż The ONE Make-up Pro Marble Blend – cena promocyjna 19,99 zł

Kasetka The ONE Make-up Pro – 49,99 zł (promocja: wypełnij kasetkę odcieniami, aby otrzymać ją gratis!)

Mat. prasowe

Ważnym elementem zimowego makijażu będzie również róż do policzków, naszym absolutnym hitem jest Giordani Gold Holiday Glow Bronzing Pearls za jedyne 49,99 zł. Ten uroczy puder w perełkach, spowoduje że twój makijaż zyska nowy świąteczny wymiar, kuleczki nadadzą mu ciepłego charakteru i podkreślą piękno twojej cery. Czas na blask, święta to przecież najlepszy czas, aby pobawić się efektem połysku i rozświetlenia. Udanych zakupów!

mat.prasowe

