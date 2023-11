1 z 6

Drogi Mikołaju, w tym roku byliśmy naprawdę, naprawdę grzeczni. Serio. Dlatego byłoby wprost cudownie, gdyby pod naszą choinkę znalazła się jedna mała drobnostka. Nic wielkiego. Tylko jedna, niepozorna świeca od Dyptique, która ważny okrągłe 1,5 kilograma.

Dobrze przeczytaliście. Francuska marka znana ze swoich słynnych, luksusowych zapachów do domu właśnie wypuściła olbrzymią, superoversize'ową świąteczną świecę, która zawstydzi każdą świąteczną świecę na świecie. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie o niej wiedzieć.

