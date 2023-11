1 z 5

W sam raz na Boże Narodzenie – jubiler, którego wszyscy znamy z filmu z Audrey Hepburn, Tiffany & Co., właśnie wypuścił nową linię z wyposażeniem wnętrz. Co w tym niezwykłego? To, że kolekcja jest… absolutnie zwyczajna.

Poza przedmiotami, do których luksusowy jubiler przyzwyczaił nas już w swoich dotychczasowych świątecznych kolekcjach (takich jak srebrne klipsy do spinania plików banknotów, zanim wydacie je na biżuterię bądź kryształowa zastawa stołowa), tego sezonu Tiffany wprowadziło do sprzedaży także rzeczy, które marka nazywa „nadzwyczajnymi zwyczajnymi przedmiotami". Zwyczajne? Trochę mało powiedziane.

Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć tę nadzwyczajną zwyczajną linię.