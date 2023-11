1 z 12

Niewiele rzeczy cieszy nas jesienią bardziej niż… świąteczne linie makijażowe! Marka Guerlain co roku proponuje jedną z tych, na które czekamy najbardziej. Czym zachwyci nas w tym roku?

Pięknie, że kosmos!

Tegoroczna kolekcja świąteczna nazywa się "Cosmic Beauty". I jest rzeczywiście kosmicznie piękna! Nazwa nawiązuje do jednej z gwiazd kolekcji, czyli słynnych "Meteorytów" - kultowe kuleczki rozświetlającego pudru Météorites opakowano w złote pudełko o misternym zdobieniu. Mają tym razem odcienie złocisty, miedziany, białego złota i szampana, więc cudownie ocieplają i rozświetlają cerę.

ZOBACZ TEŻ: Limitowany świąteczny zapach od Michaela Korsa. Też lśni!

Inspiracje retro

Kolejna gwiazda kolekcji to matujący puder rozświetlający (tak!) Ladies In All Climates, w opakowaniu retro, które nawiązuje do kultowego pudru z 1897 roku i pozostawia na skórze aksamitne, półtransparentne wykończenie.

W kolekcji znajdziesz też rozświetlacz, szminki i błyszczyki oraz paletę cieni. Makijaż zrobiony wszystkimi kosmetykami linii to błyszczące powieki, złocisty woal na skórze, lśniące lub bardzo matowe usta. Idealny na święta!

CZYTAJ: Te puchowe kurtki są jedyne w swoim rodzaju. I… kosztują ponad 10 tys. zł!