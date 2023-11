1 z 6

Jeśli myślicie, że do sezonu ślubnego zostało jeszcze mnóstwo czasu i absolutnie nie musicie na razie obmyślać szczegółów swojego wesela marzeń, poszukiwać sali i zastanawiać się, które kwiaty najlepiej podkreślą waszą urodę – mylicie się.

Ale mamy dla was dobre wieści. Duet Paprocki & Brzozowski – którego stylowych kwalifikacji nie trzeba nikomu przedstawiać, w końcu to oni ubrali Maję Sablewską w tę odjechaną, cekinową kreację na ostatniej Flesz Fashion Night – właśnie postanowił wyjść wam naprzeciw.

Więcej: Ich kreacje rozkręciły wieczór. Zobaczcie co projektanci mówią o swoich sukniach na Flesz Fashion Night

W ten weekend projektanci otwierają drzwi swojego warszawskiego atelier dla wszystkich zainteresowanych ich ślubnymi kreacjami. W ciągu najbliższych trzech dni możecie wpaść do flagowego butiku duetu przy ul. Wiejskiej i obejrzeć ich suknie ślubne, umówić się na przymiarki, zapytać projektantów o nurtujące was kwestie (czy w białym mi do twarzy?) – oraz oczywiście napić się komplementarnego kieliszka szampana.

Więcej: Wczoraj w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się aukcja kreacji polskich projektantów! Zgadniecie czyja suknia została sprzedana najdrożej?

Z tej okazji zapytaliśmy duet projektantów o proces tworzenia ślubnych kreacji, gwiazdy, które poszły do ołtarza w ich projektach – no i ich najdziwniejsze zamówienie. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby poznać ich odpowiedzi.

Dni otwarte kolekcji ślubnej odbędą we flagowym butiku Paprocki & Brzozowski przy ul. Wiejskiej 17 w Warszawie 26-28 stycznia.

Więcej: Anna Mucha, Jessica Mercedes, Kinga Rusin… Muzy duetu Paprocki & Brzozowski w zmysłowym teledysku! EKSKLUZYWNE VIDEO