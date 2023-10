Futurystyczna i energetyczna – taka właśnie jest sukienka stworzona Adriana Krupę, czyli przez jednego z najzdolniejszych polskich projektantów młodego pokolenia. Jak zaczęła się jego przygoda z batonikiem Duplo? Ta historia was zaskoczy!

Sukcesy Adriana Krupy

Czy to przypadek, że marka kojarząca się z kultowym, delikatnym, chrupiącym batonikiem z orzechowym nadzieniem, użyczyła swej nazwy wielkiej modzie? Wcale nie! Duplo objęło patronatem młodych, zdolnych twórców, którzy z sukcesem mierzą się z niebanalnymi wyzwaniami i projektują odważnie, z fantazją i z rozmachem. Batonik Duplo wspiera młodych projektantów już od kilku lat. Marka była partnerem głównym podczas 10. i 11. edycji Fashion Designer Awards – największego w Polsce konkursu dla młodych projektantów. Adrian Krupa, absolwent łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, wygrał jubileuszową edycję tego konkursu w 2019 roku. Następny sukces? Artysta zaprojektował „Suknię marzeń Duplo” i zaprezentował ją podczas Flesz Fashion Night 2019. Dlaczego Adrian Krupa już od 2 lat współpracuje z batonikiem Duplo?

Mam obok siebie markę, która inspiruje, wspiera, pozwala realizować kolejne projekty i... po prostu pomaga mi spełniać marzenia” - wyznał młody projektankt.

Batonik Duplo Inspiruje

Nowa kolekcja Adriana Krupy powstała z inspiracji batonikami Duplo. Punktem wyjścia jest tu wyrazisty, czerwony kolor, czyli znak rozpoznawczy marki, a projekty charakteryzują się zarazem lekkością i siłą, doskonałym gustem i wyczuciem proporcji. Są tak samo idealnie skomponowane, jak doskonały deser, którego smak zostaje z nami na długo.

Adam Pluciński

Czerwona, krótka sukienka z metalicznej tkaniny jest jak kwiat. Konstrukcja z falban na przodzie sylwetki przypomina gigantyczne płatki. To właściwie nie tylko strój wieczorowy, ale doskonała przestrzenna rzeźba o idealnych proporcjach, bardzo śmiała i niezwykle inspirująca.

Zobacz także

A skoro o inspiracji mowa: co natchnęło Adriana Krupę do stworzenia właśnie tej kreacji? Odpowiedź może zaskakiwać. Oprócz subtelnego smaku batonika Duplo była to odważna wizja przyszłości rodem… z odległej przeszłości! Natchnieniem dla młodego projektanta okazał się bowiem film "Barbarella" z 1968 roku. W rolę międzygwiezdnej agentki, ratującej świat przed złym Durand-Durandem wcieliła się w nim doskonała Jane Fonda. Kostiumy do filmu zaprojektował Jacques Fonteray, słynny projektant, który naprawdę nie znał ograniczeń w prezentowaniu swoich futurystycznych wizji.

Kwiat jest symbolem ponadczasowym, zawsze i wszędzie będzie oznaką naszej tęsknoty i dążenia do połączenia się z naturą. W tym projekcie jest też spory kawał historii mody. Sukienka jest jednocześnie futurystyczna i trochę retro. Jest pretekstem do wspomnień o czasach, gdy obalano kolejne tabu. Dziś długość mini nie robi już na nas wielkiego wrażenia, ale gdy niemal 60 lat temu modelki na wybiegach po raz pierwszy odsłoniły kolana, konserwatywny świat był w szoku. Jednak nowoczesne kobiety natychmiast zaczęły nosić krótkie spódniczki - to był znak postępu i odwagi.

Adam Pluciński

Dopełnieniem kreacji są rękawiczki. Przyjrzyjcie się, bo bez nich projekt nie byłby domknięty. Rękawiczek dziś nie nosimy tak chętnie jak to robiły nasze babki i prababki, ale wkładanie ich do wieczorowych stylizacji wciąż jest ekscytującym akcentem retro.

Moda inspirowana przez markę Duplo zaskakuje i inspiruje. Jest jak smak chrupiącego batonika z aksamitnym orzechowym wnętrzem. Batonik spróbujesz raz i będziesz chciała więcej. Projekty Adriana Krupy zobaczysz i będziesz ciekawa następnych.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o projekcie Duplo Inspiruje i być na bieżąco z trendami, odwiedźcie profil batonika Duplo na Instagramie!

Materiał powstał z udziałem marki Duplo