Czy do stworzenia pięknej sukni balowej inspiracje może stanowić czekoladowy batonik Duplo? W kreatywnej głowie młodego, zdolnego projektanta owszem!

Adrian Krupa i batonik Duplo

Adrian Krupa to utalentowany kreator mody, który dwa lata temu wygrał prestiżowy konkurs dla młodych projektantów Fashion Designer Awards. Jego projekty są szalenie oryginalne, spektakularne i wyjątkowe. Docenianie zarówno przez krytyków mody, jak i polskie gwiazdy.

Jednak nie każdy młody twórca może pozwolić sobie na luksus tworzenia bez ograniczeń. Chyba że zostaje dostrzeżony przez świetnego mecenasa, tak jak Adrian Krupa! Projektant dwa lata temu trafił pod skrzydła batonika Duplo, który już od kilku lat wspiera młodych polskich projektantów mody, w realizacji swoich najbardziej śmiałych pomysłów.

Firma Ferrero, producent batonika Duplo stworzyła wyjątkowy, ogólnopolski projekt "Duplo inspiruje". Jego celem jest inspirowanie młodego pokolenia projektantów do poszukiwania kreatywnych i nieoczywistych rozwiązań w obszarze sztuki stosowanej.

Kolekcja inspirowana batonikiem Duplo

Adam Pluciński

Efektem współpracy Adriana z marką jest 7 kreacji, dla których inspiracje stanowił batonik Duplo - jego opakowanie, wyjątkowy smak i struktura. Czerwona, spektakularna suknia balowa jest kreacją finałową tej kolekcji. Nie dziwi nas ten wybór, ponieważ jest po prostu zachwycająca! Taką suknię mogłaby założyć współczesna księżniczka – jest nowoczesna, pełna elegancji, wyrafinowania a jednocześnie daje poczucie idealnego balansu w swej prostocie. Przyciąga wzrok i sprawia, że nosząca ją kobieta od razu jest w centrum uwagi. To wybór tylko pewnych siebie kobiet!

Jak zdradza Adrian Krupa, suknia została uszyta z wysokiej jakości 70-metrowego tiulu. Zwiewny i lekki materiał nawiązuje do każdego składnika pysznego czekoladowego batonika Duplo - jego chrupiącego wafelka, delikatnego orzechowego kremu i mlecznej czekolady. Co więcej, tiul, suknie oversize i odkryte ramiona są hitem na wiosnę 2021! Młodemu projektantowi udało się połączyć te 3 światowe trendy w jednej kreacji, co jest nie lada wyczynem! Rozpiera nas duma :).

mat. prasowe

Suknia balowa od zawsze miała specjalne miejsce w sercu Adriana, dlatego nie mogło jej zabraknąć w tej wyjątkowej kolekcji. Jak powiedział projektant: Moje pierwsze projekty tworzyłem w wieku 6 lat i zawsze przedstawiały wielkie, balowe suknie. Jak widać, marzenia się naprawdę spełniają, trzeba tylko wierzyć w siebie, a dzięki odpowiedniemu wsparciu możemy rozwinąć skrzydła.

Kolor sukni oczywiście nie jest przypadkowy. Czerwień to kolor miłości, namiętności, pewności siebie i… opakowania batonika Duplo. Dlatego nie dziwi nas fakt, że właśnie na tę barwę zdecydował się Adrian Krupa w swoim projekcie. Musimy przyznać, że ta suknia naprawdę skradła nasze serca! Nie możemy od niej oderwać wzroku.

Zobacz także

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o projekcie Duplo Inspiruje i być na bieżąco z trendami, odwiedźcie profil batonika Duplo na Instagramie!

Materiał powstał z udziałem marki Duplo