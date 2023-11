1 z 16

Załóż płaszcz i... pokaż nogi! Zrób to dokładnie tak jak robi to Anna Lewandowska. Jeśli uwielbiasz eksponować swoje nogi, ten nowy i czasem nieco kontrowersyjny trend - z pewnością przypadnie wam do gustu. PS. Waszym mężczyznom też! ;)

W galerii przygotowaliśmy dla was topowe propozycje płaszczów czy "płaszczowych" sukienek nie tylko z sieciówek. A ceny zaczynają się już od 89 złotych. Która propozycja najbardziej przypadła wam do gustu?

