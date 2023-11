Reklama

Nie jest żadną tajemnicą, że Doda już od lat należy do najodważniejszych gwiazd polskiego show-biznesu, również w swoich stylizacjach. Doda chętnie stawia na oryginalne i nietypowe kreacje, dlatego nie zdziwiło nas, gdy artystka pojawiła się na gali Bestsellery Empiku 2019 w kreacji, która wyglądała jak... wielka kokarda! To może być idealny strój na walentynki ;). Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, kto zaprojektował kreację Dody. To polska marka!

Reklama