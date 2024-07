W trakcie swojego pobytu w Mediolanie Kylie Minogue wybrała się na koncert "Bocelli And Zanetti Night". 47-letnia gwiazda postawiła z tej okazji na bardzo wyrazistą suknię od Dolce&Gabbana. Kreacja z wiosennej kolekcji włoskiego duetu projektantów zwracała uwagę kolorowymi, kwiecistymi aplikacjami i przezroczystościami. Kylie do sukni dobrała torebkę-puzderko z tej samej kolekcji, a całość uzupełniła fryzurą i makijażem w stylu retro. Podoba wam się jej look? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

