Jesienne beże w stylu Kingi Rusin

Beż to jeden z najbardziej ponadczasowych kolorów na jesień. Pojawia się w modzie zawsze wtedy, kiedy za oknami zaczyna robić się chłodniej. Doskonale współgra z ciepłymi dzianinami, tworząc nie tylko modny, ale i wygodny look. Kinga Rusin doskonale o tym wie! Dziennikarka świetnie wygląda w beżu, dlatego chętnie go nosi. Jej ostatnia stylizacja bardzo przypadła nam do gustu! Beż niemal od stóp do głów to look, który doskonale sprawdzi się na każdej z nas.

Całkiem jasny, niemal przechodzący w ecru lub ciemny, romansujący z brązem - bez względy na odcień, beż to król jesieni! Zobaczcie nasze propozycje w tym kolorze już od 29,90 zł!

