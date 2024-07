Na Festiwalu Filmowym w Nowym Jorku swoją premierę miał nowy film Ridley'a Scotta: „Marsjanin’’. Grająca w nim Kate Mara pojawiła się na premierze w sukience doskonale dopasowanej do tematyki filmu! Aktorka postawiła na oryginalną sukienkę Valentino z kosmicznym printem. Dobrała do niej klasyczne szpilki Christiana Louboutina i...nic więcej! Co sądzicie o takim zestawieniu?

