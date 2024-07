1 z 5

Ewelina Lisowska na Sylwestrze 2016/2017

Ewelina Lisowska w roznegliżowanej stylizacji podczas Sylwestra 2016/2017! Gwiazda pojawiała się na imprezie Polsatu w Katowicach w seksownym, siateczkowym body, identycznych kabaretkach oraz srebrnej, cekinowej spódnicy. Spod kreacji widać było czarny biustonosz. Look dopełniły sandałki w tym samym kolorze. Dawno nie widzieliśmy Eweliny Lisowskiej w tak zmysłowej kreacji! Wyszło jej to na plus? Zobaczcie fotogalerię!

Ewelina Lisowska pochwaliła się na Instagramie zakulisową fotką z Ewą Farną. Pokazała, jak koleżanka mierzy jaj spódnicę, która mieści jej się jedynie na... udo! Co za dystans do siebie! Brawo, Ewa!