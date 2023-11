1 z 9

Śledzicie Dawida Wolińskiego na Instagramie? Projektant słynie w dużej mierze z dzielenia się za pośrednictwem swojego konta autoportretami, które w zależności od naszego nastroju mogą być:

a) supergorące

lub

b) ultranarcystyczne

Social mediowy ekshibicjonizm Wolińskiego urósł już do rangi miejskiej legendy, a w mediach społecznościowych funkcjonuje inspirowany serią selfików projektanta hashtag #windawolinskiego, którym swoje własne fotki opatrzyło już 14,5 tysiąca użytkowników.

Ale ostatnio juror Top Model i gwiazda programu „Woli i Tysio" podzielił się fotką z 2005 roku, na której – naturalnie – widzimy samego Wolińskiego, który w białym szlafroku wygląda jak esencja wczesnych lat 00. Ale zwróćcie uwagę na to, kto mu towarzyszy…

Tak – to retro Małgorzata Kożuchowska sprzed 12 lat, która z kieliszkiem czegoś co wygląda na musujące rosé wygląda totalnie inaczej od Małgorzaty Kożuchowskiej A.D. 2017. Uznaliśmy to za doskonały pretekst, aby przetrząsnąć nasze archiwa i przypomnieć wam jak zmieniał się styl aktorki „Rodzinki.pl". Zajrzyjcie do naszej galerii żeby się porządnie zdziwić.