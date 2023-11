Reklama

Victoria's Secret co roku przed świętami prezentuje zdobiony kamieniami stanik, który kosztuje fortunę i… wygląda jak z bajki. Model Fantasy Bra to nie tylko biżuteryjne dzieło sztuki, ale i prawdziwe wydarzenie w świecie mody. Marka właśnie pokazała tegoroczny! Już wiadomo, kto (i jak pięknie…) go reklamuje!

1200 kryształków za milion dolarów

Tegoroczny Fantasy Bra jest bardotką na szerokiej taśmie dolnej i cienkich, podwójnych ramiączkach. Zdobi ją z łańcuszek, który oplata luźno talię i szyję oraz dekolt. Stanik stworzono z 1200 diamencików Swarovskiego, wartych milion dolarów!

East News

ZOBACZ: Wpadka Aniołka! Jak widać, one też mają idealnych ciał…

Kupujesz?

Stanik można kupić. Na stronie Victoria's Sercet jest nawet numer telefonu, pod który należy w tej sprawie zadzwonić!

Mat. prasowe

A jeśli chwilowo nie dysponujesz taką gotówką ;), marka ma dla ciebie także inspirowany Fantasy Bra model dostępny w bardzej przyjaznej cenie. Będzie w sprzedaży od 29 listopada. Oto on:

Mat. prasowe

Modelką reklamującą (przepięknie!) oba staniki jest w tegorocznej kampanii Fantasy Bra Elsa Hosk. Gratulujemy!

East News

Reklama

ZOBACZ: Najgorętsza kampania Victoaria's Secret, jaką pamiętamy!