Jak chronić się przed infekcją podczas wyjazdu lub imprezy ze znajomymi?

O ochronie przed wirusami powinniśmy pamiętać przez cały rok, nie tylko wiosną i jesienią. Wirus wywołujący Covid-19 jest tylko jednym z wielu, na które jesteśmy narażeni podczas naszych codziennych aktywności, ale też podczas wakacyjnych podróży, koncertów, festynów czy spotkań z przyjaciółmi.

Jak zapobiegać infekcjom?

Dla ochrony przed wirusami niezmiernie ważny jest stan naszego zdrowia i tryb życia, jaki prowadzimy. Silny układ odpornościowy sam radzi sobie z większością znanych mu zagrożeń. Żeby jednak zawsze tak było, powinniśmy prowadzić higieniczny tryb życia, czyli zdrowo jeść, wysypiać się, ograniczyć stres, regularnie się ruszać i hartować organizm. Jednak powiedzmy sobie szczerze, kto z nas żyje tak, jak nakazują podręczniki? Zawsze może się zdarzyć słabszy dzień, kiedy nie przestrzegamy wszystkich zasad. Trudno myśleć o zagrożeniach lub o wspieraniu organizmu, kiedy doskonale się bawimy. A wtedy nasz układ immunologiczny może sobie nie poradzić z chorobotwórczymi drobnoustrojami.

Adobe Stock

Wiele wirusów, w tym Sars Cov-2, łatwo przenosi się z człowieka na człowieka. Rozprzestrzeniają się one drogą kropelkową, czyli razem z drobinkami wilgoci osiadają na śluzówkach w ustach i w nosie, a także w oczach. Stamtąd mają już łatwą drogę do wnętrza organizmu. Staramy się przed nimi bronić, wiemy, jak ważne jest mycie i dezynfekowanie rąk, niedotykanie ust, nosa i niepocieranie oczu brudną dłonią. Nosimy też maseczki i przestrzegamy zaleceń epidemiologicznych. Możemy też zmniejszyć ryzyko zakażenia i postawić wirusom dodatkową zaporę dokładnie w miejscu, przez które mogą wnikać do wnętrza ciała. Zdecydowana większość infekcji, w tym Covid-19, ma swój początek w nosie, nieco mniej wirusów dostaje się do organizmu przez błonę śluzową w ustach. Teraz możemy miejscowo wspierać właśnie nos i usta, by wirusy, które tam się dostaną, nie wnikały do organizmu i się nie namnażały. Pomocny w tej roli jest wyrób medyczny Bloxin.

Wyrób medyczny Bloxin - twój sprzymierzeniec na wyjeździe

Błona śluzowa tworzy naturalną barierę przed wnikaniem drobnoustrojów, nie zawsze jednak skuteczną. Szczególnie gdy jest przesuszona lub podrażniona, wirusy z łatwością znajdują w niej wygodną furtkę do wnętrza organizmu. Dlatego tak ważne jest regularne wzmacnianie właściwości ochronnych błony śluzowej.

Bloxin tworzy na śluzówce dodatkową warstwę ochronną. Zawiera w swoim składzie trzy substancje czynne, których działanie zostało klinicznie potwierdzone: jota-karagen, ektoinę i kwas hialuronowy.

Bloxin działa na trzy sposoby:

chroni przed wnikaniem wirusów do organizmu i przed ich rozprzestrzenianiem się,

łagodzi objawy już istniejącej infekcji i wspomaga leczenie,

skraca czas trwania choroby.

Mat.prasowe

Bloxin warto więc mieć ze sobą zawsze wtedy, gdy uczestniczymy w spotkaniach towarzyskich, koncertach i zabawach, zarówno w plenerze, jak i w pomieszczeniach. Jego stosowanie nie zwalnia nas z konieczności przestrzegania zasad epidemiologicznych, stosowania maseczek, mycia rąk i zachowania dystansu. Jednak dodatkowa bariera ochronna w ustach i nosie zmniejszy ryzyko zakażenia.

Bloxin to wyrób medyczny, który jest dostępny w dwóch wariantach:

Bloxin żel do nosa w sprayu (Pojemność: 20 ml/ 200 dawek, cena rekomendowana: 29,99 PLN*

(Pojemność: 20 ml/ 200 dawek, cena rekomendowana: 29,99 PLN* Bloxin żel do jamy ustnej w sprayu (Pojemność: 20 ml/ 200 dawek, cena rekomendowana: 29,99 PLN*

Oba preparaty zamknięte są w niewielkich, poręcznych opakowaniach. Mogą być stosowane kilka razy dziennie profilaktycznie bądź leczniczo, zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci powyżej pierwszego roku życia.

Bloxin sprawdzi się jako wsparcie ochrony organizmu nie tylko podczas letnich imprez i wycieczek, ale też w pracy, w której mamy kontakt z wieloma osobami i w szkole, do której dzieci wrócą już za kilka tygodni.

*Finalna cena detaliczna produktu jest wyłącznie decyzją Klienta / dystrybutora.

Ceny rekomendowane nie są wiążące dla Klienta/dystrybutora i ma on pełną swobodę odsprzedaży danego produktu po dowolnej cenie / kształtowania cen sprzedaży do konsumenta.

Materiał powstał z udziałem marki Bloxin