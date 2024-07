1 z 9

Choć do lata zostało jeszcze kilka miesięcy, warto zacząć dbać o figurę bikini już teraz! Początek wiosny to najlepszy moment - będziesz miała czas, by wyrzeźbić idealne ciało. (zobacz: Anna Lewandowska poprowadziła trening w Łodzi. Ależ ona jest fit!) Gwiazdy doskonale wiedzą, że dobra forma to podstawa sukcesu! Podpatrzyliśmy stylizacje gwiazd przed i po treningu. W czym ćwiczą na siłowni? Będziecie zaskoczeni!

Zobacz: Ewa Chodakowska prosto z treningu wybrała się na randkę z mężem? Trenerka w zaskakującej stylizacji