Kochasz słuchać muzyki albo podcastów?

Rób to w doskonałym stylu ze słuchawkami Huawei FreeBuds 4!

Czy nie wyobrażasz sobie życia bez muzyki? Zawsze, gdy wychodzisz z domu, po prostu musisz mieć ze sobą swoje ukochane słuchawki? A może ostatnio wkręciłaś się w podcasty, które namiętnie pochłaniasz?

Nie jesteś jedyna! My również należymy do grona osób uzależnionych od słuchawek. Dlatego musimy podzielić się najnowszym odkryciem, które zwiększyło nasz komfort życia o 100%. Mowa o najnowszych, bezprzewodowych dousznych słuchawkach Huawei FreeBuds 4. Co więcej, jeśli kupisz je w ofercie przedsprzedażowej, dostaniesz opaskę sportową Huawei Band 6 tylko za 1 zł!

Bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 4

Jednak zacznijmy od tego, dlaczego warto. No cóż, powodów jest wiele. Jednym z nich jest jeszcze lepsza redukcja szumów, dzięki hybrydowej technologii podwójnych mikrofonów. To pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku w słuchawkach dousznych typu open-fit. To nie koniec! Słuchawki wyposażone są również w technologię Adaptive Ear-Matching (AEM), która wykrywa kształt kanału słuchowego użytkownika (!) oraz warunki zewnętrzne, i na tej podstawie dostosowuje poziom redukcji szumów. O takim rozwiązaniu kiedyś nawet się nam nie śniło.

Mat.prasowe

Wszystko brzmi dobrze, ale co, jeśli nie korzystasz z bezprzewodowych słuchawek, ponieważ wypadają ci z uszu? Huawei zdaje sobie sprawę, że jest to bolączka wielu osób. Dlatego inżynierowie marki opracowali autorski system symulacji 3D, dzięki któremu możliwe było wypracowanie wzorcowej ergonomii słuchawek dla jak największej liczby ludzi. W testach wzięło udział ponad 10 000 par uszu i uwzględniono szczegółowe dane anatomiczne! Dzięki temu Huawei FreeBuds 4 naprawdę są niesamowicie wygodne, nie wypadają, a do tego zachwycają lekkością. Jedna słuchawka waży zaledwie 4,1 grama, a etui – 38 gramów.

Huawei FreeBuds 4 będą idealne dla osób, które korzystają z kilku urządzeń jednocześnie i nie lubią bawić się w zmienianie słuchawek w zależności od sprzętów. Nowość od Huawei obsługuje dwa urządzenia jednocześnie, dzięki czemu słuchawki można połączyć ze smartfonem i laptopem lub smartwatchem, co umożliwia na przykład słuchanie muzyki na jednym urządzeniu i odbieranie połączeń na drugim. Proste i przyjemne.

Mat.prasowe

Kolejną zaletą Huawei FreeBuds 4 jest ich wytrzymałość. Czy wiesz, że mogą pracować nawet przez 4 godziny na jednym ładowaniu (z wyłączoną funkcją redukcji szumów)? Jeśli będziesz z nich korzystać wraz z etui ładującym, czas ich pracy wyniesie nawet i 22 godziny! Rozładowały ci się słuchawki, a musisz zaraz wyjść z domu? Nic się nie stało, ponieważ posiadają funkcję szybkiego ładowania, dzięki której 15 minut ładowania zapewnia kolejne 2,5 godziny pracy!

Wyjątkowa oferta Huawei

Jak sama widzisz, słuchawki Huawei FreeBuds 4 to must-have dla fanów muzyki, podcastów i nowoczesnych rozwiązań. Jeśli je kupisz teraz w ofercie przedsprzedażowej do 8 lipca (rekomendowana cena to 599 zł), za 1 zł otrzymasz opaskę sportową Huawei Band 6!

Jest to najnowsza w portfolio marki inteligentna opaska sportowa, która wyróżnia się dużym ekranem 1,47 cala oraz wydajną baterię, dzięki której urządzenie może pracować nawet do dwóch tygodni na jednym ładowaniu. Huawei Band 6 umożliwia między innymi całodobowy monitoring natlenienia krwi SpO2, analizę tętna, a także pomiar efektów treningów. Regularna cena opaski to 249 zł, dlatego decydując się na ofertę przedsprzedażową słuchawek Huawei FreeBuds 4 oszczędzisz naprawdę dużo pieniędzy!

Postaw na najlepszą technologię i odkryj nowe słuchawki Huawei FreeBuds 4!

Mat.prasowe

Szczegóły oferty:

W sklepie huawei.pl cena zestawu Huawei FreeBuds 4 z opaską Band 6 wyniesie 600 zł.

Materiał powstał z udziałem marki Huawei