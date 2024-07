Sienna Miller pokazała swoje nieznane, romantyczne oblicze na premierze filmu „High-Rise” podczas BFI London Film Festival. Aktorka założyła powiewną suknię w kolorze wanilii Michaela Korsa z kolekcji na wiosnę 2016. Jej kreacja wykończona była kosztownymi koronkami z Chantilly. Ta francuska miejscowość słynie z ich produkcji już od… XVIII wieku! Nam ręce same składają się do oklasków! A wy jak oceniacie to wyjście Sienny Miller?

