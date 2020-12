Trendy zima 2020: Te kozaki na zimę, to hit wśród gwiazd. Najmodniejsze buty w atrakcyjnych cenach!

Zima zbliża się coraz bardziej. Przed nami najbardziej magiczny okres w roku, czyli święta. Czas magii, wspólnego spędzania czasu ale również odświętnych, eleganckich kreacji. Stylowe dodatki, to nieodłączny element każdej stylizacji. Buty zawsze nadają charakter każdej nawet najprostszej czarnej sukience. Dziś skupimy się na kozakach. Ich największym atutem jest to, że wspaniale podkreślają nogi oraz nadają kobiecości każdej z nas. Zainspirowaliśmy się gwiazdami i wybraliśmy kilka modeli, które wpadło nam w oko.

Idealne kozaki na zimę

CZERŃ I OBCAS- Najbardziej klasyczny model butów. Małgosia Socha udowodniła, że robią całą stylizację, podkreślają nogi i świetnie grają z prostą spódnicą. Ten model butów, to gwarancja dobrej inwestycji. Będą pasowały na co dzień do jeansów oraz spódnic i sukienek. Prostota i klasyka, na to powinnyśmy postawić w tym sezonie. Długie kozaki świetnie będą wyglądały z bardziej szaloną górą lub dołem.

SZEROKA CHOLEWKA- Kozaki z szeroką cholewką sprawdzą się idealnie do jeansów. Dzięki temu, że są szersze każde spodnie oraz jeansy będą wyglądały dobrze. Pasują również do sukienek nadając im modowego charakteru. To klasyk z modową nutą, który każdą stylizację ożywi i sprawi, że będziesz wyglądać modnie i z klasą.

CZERŃ W NOWOCZESNYM WYDANIU- To już trzecie czarne kozaki w tym zestawieniu. Prawda jest taka, że kochamy ten neutralny i klasyczny kolor. Pasuje do wszystkiego, od total looku po wzorzystą sukienkę. Idealnie się sprawdzą podczas świątecznych stylizacji, z klasyczną.

BEŻOWE KOZAKI- Beż, to zdecydowanie kolor sezonu. Pokochały go it girls na całym świecie. Jego mocnym atutem jest to, że rozjaśni każdą stylizację. Czarny płaszcz w połączeniu z beżem wygląda niebanalnie i ultra modnie. Powoli staje się klasykiem i inwestycją na długie lata. Jeśli szukasz czegoś modnego, co podkręci stylizację, to postaw na beżowe kozaki.

W KOWBOSJKIM STYLU- Ania Wendzikowska pokazała, żezimowe buty wcale nie muszą być nudne. Kozaki w kowbojskim stylu połączyła z dziewczęcą sukienką. Właśnie w takich stylizacjach buty o mocnym fasonie wyglądają najlepiej. Przeciwienstwa się przyciągają i tak mocne kowbojki świetnie wyglądają ze zwiewną sukienką lub jeansami. Są modne od zeszłego roku i nadal pozostają w trenadach. Mamy dla Ciebie kilka propozycji, które mogą Cię zachwycić.

Kozaki, to must have zimowej szafy. Jeśli nie przypadły Ci do gustu nasze propozycje mamy świetną wiadomość. Przygotowaliśmy kilka zimowych propozycji w stylu it girls. Udanych

zakupów!