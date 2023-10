Co może zainspirować artystów do stworzenia wyjątkowych dzieł? Odpowiedź jest krótka: wszystko. Są malarze, dla których największą inspiracją jest przyroda albo ich sny. Dla fotografów mogą być to przypadkowi ludzie albo codzienne sytuacje. Natomiast ta czwórka młodych i zdolnych projektantów zainspirowała się… batonikiem Duplo!

Reklama

#duploinspiruje

Adrian Krupa, Wiktoria Frankowska i RAD DUET to utalentowani twórcy, którzy dzięki projektowi #duploinspiruje mogli rozwinąć skrzydła, udoskonalić swój warsztat i pokazać swoje kreacje szerszej publiczności. Batonik Duplo, mecenas polskiej mody, od kilku lat wspiera młodych designerów i zachęca ich do szukania kreatywnych i nieoczywistych rozwiązań w obszarze sztuki stosowanej. Tak też było w przypadku wyjątkowych kreacji zaprezentowanych podczas imprezy Flesz Fashion Night 2021. Inspiracją do ich stworzenia był dla Adriana, Wiktorii, Julka i Maćka pyszny orzechowo-chrupiący batonik Duplo! Każda z trzech odsłon tego projektu jest zupełnie inna - każda zaskakująca, świeża, innowacyjna!

Wiktoria Frankowska

Mat.prasowe

Wiktoria Frankowska jest laureatką 11. edycji Fashion Designer Awards, która odbyła się pod hasłem "My city, my energy", a partnerem głównym tego wydarzenia był batonik Duplo. Jej projekty są wyraziste, kobiece i odważne. Wiktoria uwielbia oversize oraz stawia na doskonałą jakość materiałów. Tworzy ubrania dla pewnych siebie kobiet, które znają swoją wartość i nie boją się sięgać po więcej. I to doskonale widać w kreacjach inspirowanych batonikiem Duplo.

Mat.prasowe

Projekty zaprezentowane na wybiegu Flesz Fashion Night są modne, niebanalne i jedyne w swoim rodzaju! Przeskalowane ramiona i marynarki noszone jako sukienki są najmocniejszym trendem na jesień 2021. Jak powiedziała nam Wiktoria, cekiny i spektakularne kapelusze to hołd w stronę Flesz Fashion Night oraz celebracji popandemicznego życia.

„Zainspirowała mnie sama faktura batonika Duplo. Elementy, takie jak wycięcia, ten gryz, który widoczny jest w płaszczu, to jest właśnie ten batonik” – zdradza projektantka.

RAD DUET

Mat.prasowe

RAD DUET tworzą Maciej Józwicki i Julek Rusin. Ich przygoda z marką Duplo rozpoczęła się w 2019 roku, kiedy wygrali konkurs Złota Nitka za kolekcję „Wiesia”, a patronem tego wydarzenia był oczywiście batonik Duplo. Projektanci czerpali w niej z polskiego folkloru – strojów ludowych, tradycji i unikalnych wzorów. Nie boją się bawić modą, a ich wyobraźnia nie zna granic. Stworzenie kreacji inspirowanych batonikiem Duplo było dla nich ciekawym wyzwaniem!

„W kolekcji dla marki Duplo chcieliśmy pokazać inną odsłonę naszej twórczości, inne inspiracje i inne motywy – wcześniej niezastosowane przez nas – zdradzili Maciek i Julek. - W naszych projektach przede wszystkim dominuje biel, która kojarzy się z kobiecością, zmysłowością i wyrafinowaniem. Jest to coś, z czym najbardziej kojarzymy batonik Duplo” – powiedzieli projektanci.

Mat.prasowe

Ze zwiewnych, białych kreacji równocześnie emanuje delikatność i kobieca siła. Jest zmysłowo, ale też z klasą! Komplet złożony z koszuli, szerokich spodni i kamizelki ze złotymi guzikami doskonale pasuje do kobiety sukcesu. Natomiast sukienka z pelerynką ze złotą broszką uzupełniona długimi rękawiczkami jest niezwykle wyrafinowana i elegancka - świetnie oddaje smak i wygląd opakowania batonika Duplo.

Zobacz także

Adrian Krupa

Mat.prasowe

Adrian Krupa został dostrzeżony przez markę Duplo w 2019 roku, kiedy wygrał jubileuszową edycję Fashion Designer Awards. Partnerem głównym tego wydarzenia był właśnie batonik Duplo. Adrian kocha spektakularne kreacje – tiul, hafty, niebanalne konstrukcje czy tkaniny. Minimalizm? To zdecydowanie nie jego styl. Dlatego rozmach sukni, dla których inspiracją był batonik Duplo, nie powinien nikogo dziwić. Te projekty przenoszą do świata dystyngowanych, eleganckich przyjęć!

Jego dwie propozycje nawiązywały do koloru opakowania batonika Duplo – czerwieni oraz zieleni. Do stworzenia tych kreacji Adrian zużył aż 200 metrów włoskiego tiulu! Czerwona sukienka z rozszerzanym dołem jest uosobieniem lekkości smaku batonika Duplo. Została ozdobiona fantazyjnymi, haftowanymi aplikacjami w różnych kształtach. Na materiale można dostrzec twarz dziewczyny, serca oraz żurawie. Każda z aplikacji powstała na bazie rysunków Adriana.

„Żuraw to symbol szczęścia, marzeń – takie bardzo pozytywne emocje towarzyszyły mi przy tworzeniu tych kreacji” – powiedział projektant.

Mat.prasowe

Zielona kreacja zachwyca fantazyjnym gorsetem nawiązującym do struktury batonika Duplo i rozłożystym, królewskim dołem - ten projekt to małe dzieło sztuki - wprost nie można oderwać od niego wzroku.

Jak widać, polska moda jest pełna utalentowanych twórców. Cieszymy się, że batonik Duplo wspiera młodych projektantów i pozwala rozwinąć im skrzydła!

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Duplo