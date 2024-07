Modelki przechadzające się po wybiegu są zazwyczaj wysokie i długonogie. Ale nie w tym przypadku!

Projektantka Sema Gedik do swojego pokazu podczas Tygodnia Mody w Berlinie zatrudniła niecodziennych modeli. Każdy z nich cierpi na karłowatość (u mężczyzn to wzrost poniżej 150cm, u kobiet - 140 cm). Modele zaprezentowali kolekcję na sezon wiosna-lato 2016 nazwaną „Auf Augenhoehe’’ (tłum.: „Na wysokości oczu’’).

Jak widać wcale nie trzeba mieć 180 cm wzrostu, by zostać modelem! Obejrzyjcie zdjęcia z tego niezwykłego pokazu.

