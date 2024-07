Kate Hudson była jednym z gości na charytatywnej gali UCLA Mattel Children's Hospital Kaleidoscope Ball. 37-letnia gwiazda postawiła z tej okazji na prostą, satynową suknię w głębokim odcieniu fioletu. Dodatki? Kate do kreacji z wiosennej kolekcji Amandy Wakeley dobrała sandały na platformie od Giuseppe Zanottiego i biżuterię marki Harry Winston. Rezultat? Naszym zdaniem to był świetny look! Zgadzacie się? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

