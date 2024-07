Dziewczęca uroda Jessiki Alby nie potrzebuje mocnej oprawy. Dowód? Look gwiazdy z nowojorskiej imprezy magazynu "InStyle"! 35-letnia aktorka postawiła na zdobioną roślinnymi motywami, bladoróżową kreację o ponadczasowym fasonie. Gwiazda look uzupełniła złotymi sandałami na platformie od Giuseppe Zanottiego (ok. 3400 zł), naturalnym makijażem i fryzurą ułożoną w nonszalanckie fale. Rezultat? Jessica wyglądała bosko! Zgadzacie się? Podzielcie się swoimi opiniami w naszej SONDZIE.

Reklama