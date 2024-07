Szukasz pomysłu na kolorowy, wakacyjny look w stylu kalifornijskich It Girls? Wiemy, jakie triki stosują największe fashionistki z Los Angeles! Kat Graham, Brianne Howey i Jasmine V. - międzynarodowe ambasadorki marki Wet'N'Wild - doskonale ucieleśniają styl słonecznego, bajkowego L.A. Miliony odsłon na Youtube, tysiące obserwujących na Facebooku, Instagramie i Twitterze - dziewczyny są inspiracją dla tysięcy kobiet na całym świecie! Jak one to robią, że zawsze wyglądają perfekcyjnie?

Reklama

Materiały prasowe

Jasmine V. - jedna z najbardziej znanych amerykańskich artystek muzyki R&B i POP (jej piosenka „That's me right here’’ ma ponad 8 milionów odsłon na Youtube!) uwielbia wyrazisty make-up, który świetnie sprawdza się na scenie. Chętnie podkreśla swoje atuty: pełne usta i spektakularne, gęste rzęsy, dlatego nie wychodzi z domu bez ulubionej mascary. Jej typ? Zwiększający objętość tusz MAX Volume PLUS od Wet'N'Wild! Po jego użyciu rzęsy piosenkarki są wyraźnie gęstsze i pogrubione, ale nie wyglądają sztucznie. Przed wyjściem na scenę Jasmine nakłada dwie warstwy tuszu, zaś na co dzień podkreśla nim tylko końcówki - dzięki temu rzęsy wyglądają naturalnie!

Zobacz także

Materiały prasowe

Znana z serialu „Pamiętniki wampirów’’ aktorka Kat Graham doskonale wie, jak dbać o idealny wizerunek! Plan filmowy, sesje zdjęciowe, koncerty - gwiazda, która jest również profesjonalną modelką, piosenkarką i blogerką do perfekcji opanowała sceniczny make-up. Na co dzień Kat nie może obejść się bez... błyszczyku Glassy Gloss od Wet'N'Wild. Aktorka uwielbia lekką, żelową formułę kosmetyku, który odżywia usta i nadaje im subtelny połysk, a także delikatnie podkreśla kolor warg. Trik gwiazdy: gdy chcesz błyskawicznie „podkręcić’’ swój codzienny look, nałóż cienką warstwę błyszczyku na... powieki! Latem efekt „mokrego oka’’ sprawdza się idealnie.

Materiały prasowe

Aktorka Brianne Howey (grała m.in. w filmie „Szefowie wrogowie 2’’ i serialu „Całe życie z modelkami) pracowała również jako modelka - jej dziewczęca uroda jest stworzona do makijażowych eksperymentów. Tęczowe włosy, neonowe usta, jaskrawe lakiery do paznokci - gwiazda nie lubi nudy! Co skłoniło ją do zostania ambasadorką Wet'N'Wild? Brianne przywiązuje dużą wagę do jakości i ceny produktów, których używa na co dzień. Kosmetyki Wet'N'Wild spełniają wszystkie najważniejsze dla aktorki kryteria - łączą wysoką jakość z przystępną ceną, a w kolekcji marki zawsze znajduje najnowsze trendy ze światowych wybiegów. Jej hitem jest paletka cieni do powiek ColorIcon - w każdym zestawie są 4 kolory cieni, z których może tworzyć klasyczne, a niekiedy najbardziej szalone połączenia. Fiolet, błękit i słoneczena żółć? Czemu nie! Gwiazda uwielbia też kremowe pomadki MegaSlicks Balm Stain, dzięki którym może pielęgnować usta nie rezygnując z najmodniejszych (i najodważniejszych!) kolorów.

Materiały prasowe

Mascara Max Volume Plus™ - zapewnia 10-krotnie większą objętość i gęstość rzęs. Dzięki zawartości ekstraktu z orzechów Macadamia, olejku Jojoba i oliwy z oliwek rzęsy są długie i elastyczne, a Panthenol chroni je przed łamaniem i wypadaniem. Cena: 22,99 zł

Max Volume Plus™ - zapewnia 10-krotnie większą objętość i gęstość rzęs. Dzięki zawartości ekstraktu z orzechów Macadamia, olejku Jojoba i oliwy z oliwek rzęsy są długie i elastyczne, a Panthenol chroni je przed łamaniem i wypadaniem. Cena: 22,99 zł Błyszczyk Glassy Gloss® Lip Gel - chroni i odżywia usta dzięki zawartości wyciągu z orzechów Macadamia, antyoksydantów, naturalnych wosków i kompleksu witamin. Cena: 11,99 zł

- chroni i odżywia usta dzięki zawartości wyciągu z orzechów Macadamia, antyoksydantów, naturalnych wosków i kompleksu witamin. Cena: 11,99 zł Paleta cieni do powiek ColorIcon™ EyeShadow Palette , cena: 19,99 zł

, cena: 19,99 zł Pomadka MegaSlicks™ Balm Stain , cena: 13,99 zł

, cena: 13,99 zł Lakier do paznokci Wild Shine® Nail Color , cena: 7,99 zł

, cena: 7,99 zł Tusz do kresek MegaLiner® Liquid Liner , cena: 11,99 zł

, cena: 11,99 zł Paleta cieni ColorIcon™ Eyeshadow Trio , cena: 13,99 zł

, cena: 13,99 zł Lakier MegaLast® Salon Nail Color, cena: 9,99 zł

W dniach 23.06-06.07 przy zakupie dowolnych produktów marki Wet'N'Wild za min. 39.99 zł żelowy, ultra nawilżający błyszczyk w prezencie! *

Reklama

*Oferta ważna w dniach 23.06-06.07 lub do wyczerpania zapasów. Dostępna w wybranych drogeriach Natura.