Zastanawiasz się, jaki samochód wybierają polskie gwiazdy? Na pewno musi być niezawodny, nowoczesny i stylowy. Co prawda nie znamy preferencji wszystkich sławnych osób, ale wiemy już, na jaki zdecydowała się Edyta Górniak! Artystka w programie "My Way" zasiadła za kierownicą nowej Skody SUPERB. Dlaczego? Przeczytajcie!

Edyta Górniak w programie "My Way"

Już niedługo na antenie zadebiutuje program "My Way" z Edytą Górniak w roli głównej. Piosenkarka pod okiem najlepszych trenerów Skody uczy się prowadzić samochód. Na efekt jej zmagań przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale już dziś możemy zapoznać się z nową Skodą SUPERB! Auto zwraca uwagę nie tylko nowicjuszy, ale przede wszystkim doświadczonych i ceniących sobie szybkość kierowców. W tym samochodzie każdy znajdzie coś dla siebie - jest po prostu uniwersalny!

materiały prasowe

Nowa Skoda zachwyca funkcjonalnością

Dlaczego warto zwrócić uwagę na nową Skodę SUPERB? Odświeżony model to nowy rozdział w historii marki. Innowacje technologiczne oraz elegancki design sprawiają, że staje się punktem odniesienia dla aut w swoim segmencie. SUPERB Posiada reflektory Full LED Matrix, które wykrywają zbliżające się obiekty i uniemożliwiają oślepienie ich. Dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo i komfort jazdy. Nowoczesny tempomat dostosowuje prędkość auta do istniejących ograniczeń prędkości oraz zakrętów na drogach. Awaryjny asystent EMERGENCY ASSIST w nagłych sytuacjach kieruje samochód na pobocze i zatrzymuje go.

materiały prasowe

W wyposażeniu znajduje się Virtual Cockpit, trzy systemy multimedialne do wyboru oraz system nawigacji Columbus z 9,2-calowym wyświetlaczem. Połączenie z aplikacjami smartfona dostępne jest za pośrednictwem systemu Smart Link. Centralnie umiejscowiony wyświetlacz samochodowy jest wygodnym i nowoczesnym rozwiązaniem. Kierowca wspomagany jest także w utrzymaniu auta na odpowiednim pasie ruchu oraz zachowaniu bezpiecznej odległości od pojazdu z przodu. Wszystko to dzięki innowacyjnym systemom: LANE ASSIST, SIDE ASSIST oraz FRONT ASSIST.

materiały prasowe

Moc silnika w Skodzie SUPERB

Odświeżony model SUPERB oferuje dwa silniki wysokoprężne o mocy 140kW ze skrzynią biegów DSG lub dodatkowo z napędem 4x4. Zwiera także dwa silniki benzynowe o mocy do 200kW (272 km). Zawrotna prędkość, jaką może osiągać samochód wraz z innowacjami w zakresie bezpieczeństwa i komfortu jazdy czyni go doskonałą propozycją dla wymagających użytkowników aut. Pojemny bagażnik umożliwia spakowanie dużej ilości przedmiotów. W nowej wersji zwiększyła się także długość pojazdu - do 4869 w wersji hatchback oraz 4862 dla mocelu COMBI.

Gotowi na przejażdżkę?

materiały prasowe

Materiał powstał z udziałem marki Skoda.