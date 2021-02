Rok 2021 jest rokiem pielęgnacji. Oto 5 hitowych produktów, dzięki którym twoja skóra będzie gładka jak jedwab

W 2021 roku stawiamy przede wszystkim na prawidłową pielęgnację skóry całego ciała i twarzy. Kwarantanna sprawia, że więcej czasu spędzamy w domu i dzięki temu każda z nas może znaleźć chwilę na zaopiekowania się swoim ciałem. Na jakie produkty postawić, by najlepiej nawilżyć i oczyścić naszą skórę? Odpowiedź poznacie poniżej, oto 5 kosmetyków, które sprawią że twoja skóra znów będzie miękka i gładka niczym jedwab.

SENSAI CLEAR GEL WASH

SENSAI systematycznie szuka nowych rozwiązań w pielęgnacji. Dlatego też stworzył nowy produkt do mycia twarzy SENSAI CLEAR GEL WASH, które daje nowe możliwości głębszego oczyszczania twarzy, aby zapewnić efekt nieskazitelnego wyglądu. Nowy produkt do mycia twarzy ma żelową konsystencję, która subtelnie poleruje naskórek, starannie go oczyszcza, sprawnie rozprawia się z zalegającym sebum w porach a dzięki nowym technologiom (Technologia Skin Brilliance) czyni to z niezwykłą delikatnością.

Żel nie pieni się, ale podczas mycia zmienia konsystencję na kremową oraz kolor z transparentnego na biały, co oznacza, iż staranne, głębokie mycie właśnie się rozpoczęło. Po myciu skóra staje się promienna i nieskazitelna jak SILK SKIN, skóra jak jedwab.

Cena to 225 zł.

Mat. pras.

SENSAI ESSENCE DAY VEIL

W dzisiejszym świecie większość ludzi obserwuje przyspieszone procesy starzenia z uwagi na stres, styl życia i czynniki środowiskowe. Marka SENSAI opracowała nowy produkt, który odpowiada na potrzeby naszych czasów - ESSENCE DAY VEIL, ochronną, przeciwstarzeniową esencję na dzień z filtrami SPF 30.

Produkt zawiera unikalną, lamelarną formułę, która chroni skórę przed negatywnym działaniem promieni UV oraz przed utratą cennego nawilżenia. Skóra cały dzień pozostaje nawilżona i sprężysta.

Perfekcyjna pielęgnacja minimalizująca oznaki wieku, rozświetlająca skórę, zwiększająca jędrność, a dzięki nowym technologiom zapewniająca ochronę jak nigdy dotąd.

Cena to 730 zł. Sam wkład kosztuje 699 zł.

SHISEIDO z linii Vital Perfection

Vital Perfection to proaktywna linia pielęgnacyjna, daje efekt zliftingowanej, napiętej, pełnej blasku cery. Natychmiastowo regeneruje skórę, ujędrnia. Nowościami są produkty:

Vital Perfection LiftDefine Radiance Face Mask - 509 zł

Vital Perfection WrinkleSpot Treatment - 465 zł - ( zawiera czysty retinol )

Vital Perfection LiftDefine Radiance Serum - 619 zł

Vital Perfection LiftDefine Radiance Face Mask

Cena to 509 zł.

Vital Perfection WrinkleSpot Treatment

Cena to 465 zł. Zawiera czysty retinol.

Vital Perfection LiftDefine Radiance Serum

Cena to 619 zł.