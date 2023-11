4 z 7

Czy Robert Lewandowski nie czuł się dobrze w jasnych włosach i dlatego postanowił z nich zrezygnować? Niestety nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Jednak po przefarbowaniu włosów w listopadzie, piłkarz nie powtarzał już koloryzacji. Niektórzy nawet krytykowali go za... odrosty! ;) Okazuje się, że "Lewy" prawdopodobnie w ten sposób po prostu wracał do naturalnego koloru włosów.