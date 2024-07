1 z 11

Nowa inwestycja króla strzelców. Stać go na prawdziwe luksusy! Robert Lewandowski kupił apartament w najlepszym wieżowcu mieszkalnym w Europie na ul. Złotej 44.

Majestatyczny budynek w kształcie żagla zaprojektowany przez światowej sławy architekta polskiego pochodzenia - Daniela Libeskinda to chluba Warszawy, umieszczona w samym jej centrum. I według sędziów konkursu International Property Awards najlepsza rezydencja w Europie. Luksusowy wieżowiec ma zostać ukończony pod koniec tego roku. A już 26 października odbędzie się oficjalne otwarcie wyjątkowej przestrzeni rekreacyjnej - wręcz idealnej dla sportowca. Na 8. piętrze wieżowca mieści się nowoczesna siłownia, basen, gabinety masażu i sauna. Projektanci zadbali też o rozrywkę. Po treningu mieszkańcy Złotej będą mogli zrelaksować się w prywatnym kinie albo skorzystać z ... symulatora do gry w golfa. Całość dopełnia działające przez cały rok jacuzzi na przestronnym tarasie z widokiem na Salę Kongresową Pałacu Kultury.

Robert Lewandowski nie kryje zadowolenia z oferty. – Zakup apartamentu w ZŁOTEJ 44 podyktowany był w dużej mierze względami praktycznymi. Piętro sportowo-rekreacyjne budynku pozwala mi w dowolnej chwili w kameralnych warunkach uzupełnić swój program treningowy – mówi najsłynniejszy polski piłkarz - zobaczcie film z Robertem Lewandowskim finalizującym transakcję zakupu nowego apartamentu.

Za dostęp do przestrzeni rekreacyjnej nie trzeba dodatkowo dopłacać. Ale ceny mieszkań w tej prestiżowej lokalizacji i tak są niebotycznie drogie - metr kwadratowy kosztuje średnio aż 28 tysięcy złotych. Klienci mają do dyspozycji apartamenty o powierzchni od 140 do 240 metrów kwadratowych oraz „szyte na miarę” powyżej 250 metrów. Najtańszy z nich kosztuje więc 3 miliony 920 tysięcy złotych.

Jedno jest pewne, Robert Lewandowski nie musiał zaciągać na niego kredytu. Oszacowano, że piłkarz, który teraz gra w Bayernie Monachium, w samym 2014 roku zarobił ponad 100 milionów złotych, zdobywając tytuł najlepiej zarabiającego polskiego sportowca. To aż 75 milionów więcej od drugiego na liście Marcina Gortata. Jak do tego doszedł? Poznajcie historię króla strzelców i... kampanii reklamowych. I obejrzyjcie jego słodkie zdjęcia z dzieciństwa.

Jesteście ciekawi jak będzie mieszkał Robert Lewandowski? Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

