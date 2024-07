Coroczna gala MET jest dla każdej ikony mody wymarzoną okazją do zaprezentowania się w naprawdę olśniewającej stylizacji. Nic dziwnego zatem, że 25-letnia Rita Ora do tegorocznej edycji wydarzenia postanowiła przygotować się z wyprzedzeniem. Gwiazda do współpracy zaprosiła Verę Wang. Obie panie doszły do wniosku, że strzałem w dziesiątkę będzie inspiracja twórczością Erica Charlesa-Donatiena, przyjaciela projektantki specjalizującego się w akcesoriach z... piórami. Rezultat? Spektakularna, szara suknia z trenem, zdobiona setkami szarych piór. Jej wykonanie zajęło 8 tygodni! Gwiazda zachwycającą kreację uzupełniła elegancką fryzurą w formie gładko zaczesanego do tyłu koka i srebrnym makijażem oczu, nawiązującym kolorem do odcienia sukni. Całość wyglądała bosko, prawda? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

