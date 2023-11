Promocja w Rossmannie coraz bliżej! Już 19 kwietnia wystartuje promocja -55 proc. na kosmetyki do makijaż, na co czekają wszystkie miłośniczki kolorówki. Nie dziwi nas to, bo to doskonały moment, żeby uzupełnić braki w kosmetyczce, przetestować nowości lub kupić kosmetyk, który w regularnej cenie jest zbyt drogi. Do tej pory mogliśmy tylko spekulować, jakie produkty znajdą się w promocji w Rossmannie, a teraz drogeria udostępniła regulamin i wyszczególniła wszystkie kosmetyki objęte zniżką. Do tego znane są już wszystkie pozostałe szczegóły promocji.

Regulamin promocji -55 proc. w Rossmannie

Rossmann udostępnił na swojej stronie internetowej regulamin promocji, z którego wynika, że akcja "Wybierze swój trend. -55 proc. na produkty do makijażu" jest skierowana wyłącznie do uczestników Klubu Rossmann. Potrwa od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2019 roku lub do wyczerpania zapasów w drogeriach. Z akcji można korzystać, kupując kosmetyki na stronie internetowej Rossmanna. Trzeba kupić minimum trzy różne produkty do makijażu o innych kodach kreskowych, żeby wziąć udział w akcji promocyjnej i cieszyć się tanimi zakupami.

Ponadto, jeden uczestnik Klubu Rossmann może skorzystać z 55 proc. rabatu maksymalnie trzy razy. Należy także pamiętać, że rabat jest naliczany od ceny regularnej i nie łączy się z innymi rabatami w drogerii.

Zwrot lub wymiana kosmetyków z promocji -55 proc. w Rossmannie

Gdy wpadniesz w szał zakupów, musisz mieć na uwadze, że zakupione kosmetyki w promocji -55 proc. nie podlegają zwrotom lub wymianom! Trzeba więc dokonywać przemyślanych zakupów. Co ciekawe jednak, kupując kosmetyki -55 proc. tańsze w sklepie internetowym, można odstąpić od umowy sprzedaży.

Jakie kosmetyki będą objęte promocją -55 proc. w Rossmannie?

Rossmann opublikował także bardzo długą listę kosmetyków, które będą objęte promocją -55 proc. Na liście znalazły się oczywiście produkty do makijażu, np. podkłady, pudry, cienie do powiek, eyelinery, kredki do oczu i brwi, szminki, ale także lakiery do paznokci, sztuczne paznokcie czy ozdoby do paznokci, np. naklejki. Marki objęte promocją -55 proc. w Rossmannie to: AA cosmetics, Ados, Alterra, Avanti, Bebe, Bee Natural, Bell, Bielenda, Blistex, Body Club, Boho, Botanical Vegan, Bourjois, C.Laurent, Carmex, Cashmere, Cztery pory roku, Deborah, Delia, EOS, Eveline, Himalaya, Inveo, Isana, Juicy Jelly, Killys, Kiss, Long4Lashes, Laura Conti, Lip Smacker, Lirene, L'Oreal, Lorigine, Lovely, Max Factor, Miss Sporty, May, Nivea, Perfecta, Provocater, Pupa, Revlon, Rimmel, Sally Hansen, SkinSkin, Soraya, Wibo.

