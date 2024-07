1 z 8

Reese Witherspoon

Idealne połączenie kolorów na lato? Biel, która odbija promienie słoneczne, oraz błękit! Doskonale wie o tym Reese Witherspoon, co udowodniła swoją ostatnią stylizacją.

Aktorka świetnie potrafi przemycać najnowsze trendy do codziennych, wygodnych look'ów. Z tego powodu do klasycznej koszulki w paski dobrała białą spódnicę w stylu lat 80., zaś klasyczny błękit zastąpiła turkusowymi dodatkami: lustrzanymi okularami oraz smartfonem w tym modnym kolorze. Do tego złota biżuteria, sportowe buty - i można ruszać w miasto!

Specjalnie dla was odtworzyliśmy stylizację Reese. Większość rzeczy, które znaleźliśmy, pochodzi z popularnych sieciówek, jak H&M, Topshop czy River Island. Okulary oraz buty pokazaliśmy dokładnie te same, które ma na sobie aktorka. Świetnym, designerskim dodatkiem do tej styilzacji będzie smartfon Samsung Galaxy S6 w kolorze turkusowym.

Zobaczcie nasze propozycje!