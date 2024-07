Nazywano ją „królową komedii romantycznych”. I do tej pory nikt nie pozbawił jej tego tytułu! Reese Witherspoon, bo o niej mowa, pojawiła się ostatnio na imprezie 2015 Glamour Women Of The Year Awards w Nowym Jorku. Na tę okazję aktorka wybrała kwiecistą sukienkę z czarną koronkową wstawką przy dekolcie pochodzącą z kolekcji Erdem Resort 2016.

Naszym zdaniem wyglądała jak na królową przystało! Też tak myślicie?! Zagłosujcie!