Skrzące czerwienią opakowania i kosmetyki w najpiękniejszych kolorach - kolekcja Givenchy Red Line uwodzi nie tylko świątecznym nastrojem, ale i nowymi możliwościami mkijażu!

Red Line Givenchy: świąteczna kolekcja… idealna na prezent

Kosmetyki kolekcji Red Line zapakowane są w eleganckie, roziskrzone czerwone etui - lub zdobią je czerwone wstążeczki. Nie może chyba być już bardziej świątecznie! Dlatego przewidujemy, że będą jednym z prezentowych hitów 2019! Jakie kosmetyki tworzą kolekcję?

Gwiazdą kolekcji jest limitowana paleta do makijażu Red Lights Palette. Zawiera ona cztery cienie do powiek w odważnych kolorach i matowych oraz błyszczących wykończeniach. Matowe są intensywna czerwień, subtelny róż i nude'owy odcień brzoskwiniowy, a rozświetlający, metaliczny cień ma ciekawy, chłodny odcień złoty. Wszystkie cienie mają pudrową formułę, która - jak to u Givenchy - idealnie i trwale stapia się ze skórą. A ponieważ kolekcja Red Line ma zachęcać do przekraczania granic, wszystkich cieni można używać dowolnie, np. także jako rozświetlacza, różu do policzków, eye-linera, a nawet pigmentu do pomadki.

Paleta Red Lights Palette kosztuje 245 zł.

W kolekcji znalezły się też dwie szminki w przepięknych metalicznych odcieniach czerwieni i brązu. Nowe, limitowane odcienie pomadki Rouge Interdit to nr 27 Bold Red oraz nr 28 Thrilling Brown. Odcień czerwony (Bold Red) wzbogacony jest macicą perłową, która nadaje jej intensywny, ale subtelny połysk, a odcień brązowy (Thrilling Brown) ma czerwoną tonację. Ich formułę wzbogacono o odżywiający usta olejek z czarnej róży i obie zdobi powielony wielokrotnie emblemat Givenchy.

Szminki 27 Bold Red oraz nr 28 Thrilling Brown kosztują 149 zł.

Legendarny sypki puder matujący Prisme Libre w kolekcji Red Line występuje w limitownej edycji nr 10 Sparkling Mousseline. W świątecznym opakowaniu znajduje się jego odnowiony popularny odcień popularny odcień nr 01 Mousseline Pastel. W nowej odsłonie korygujący puder zielony zastąpiony został naturalnym, promiennym i eleganckim różem. Kompozycję dopełniają pudry niebieski, wrzosowy oraz biały, które pozwalają uzyskać efekt nieskazitelnej cery. Tak jak w przypadku szminki Bold Red, ich skład wzbogacono o macicę perłową, która gwarantuje przejrzyste, świetliste wykończenie na skórze.

Puder Prisme Libre nr 10 Sparkling Mousseline kosztuje 245 zł.