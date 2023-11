Ramoneska to bez wątpienia jeden z najbardziej uniwersalnych i ponadczasowych elementów garderoby. Hailey Bieber doskonale zdaje sobie z tego sprawę i często sięga po ramoneski, które uzupełniają jej stylizacje bez względu na okazję czy pogodę. Ramoneskę możemy nosić bowiem zarówno latem, jak i jesienią, a także wiosną czy zimą jako zamiennik marynarki. Nie masz jeszcze idealnej ramoneski w swojej szafie? Nic straconego! Już niedługo modne ramoneski pojawią się w ofercie Lidla!

Ramoneski w Lidlu

Już od poniedziałku, 26 sierpnia, w sklepach Lidl będzie można kupić modne ramoneski w różnych kolorach i fasonach. Pojawią się kurtki ze skóry ekologicznej, a także z zamszu. Ramoneski dostępne w Lidlu będą w różnych kolorach - od klasycznej czerni po kolor żółty czy bordowy. Na uwagę zasługują także ich fasony - nie zabraknie obcisłych ramonesek i tych bardziej oversize'owych w motocyklowym stylu. Wykończenia kurtek też zwracają uwagę - jedne modele zostały ozdobione ciekawymi marszczeniami, inne dużymi kołnierzami czy suwakami. Z pewnością każda kobieta znajdzie fason dla siebie.

Co istotne, ramoneski będą mieć szeroką rozmiarówkę. Będzie można je kupić bowiem w rozmiarach od 34 do 44. Pojawi się także model plus size 56. Ramoneski znajdziecie zarówno w dyskontach stacjonarnie, jak i online w sklepie internetowym Lidla. Nie będziemy jednak ukrywać, że największe wrażenie robi jednak cena - wszystkie modele ramonesek z Lidla będą kosztować 79 złotych.