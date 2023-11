A gdyby tak nie musieć nakładać bazy, podkładu, pudru i rozświetlacza, tylko jednym kosmetykiem (i jednym gestem!) sprawiać, by cera była nieskazitelna i promienna? Puder Blur Expert Sisley daje taką szansę.

Reklama

Blur Expert Sisley: cera idealna do selfie

Efekt ultraświetlistego matu - o taki efekt chodzi w makijażu. I teraz możesz go mieć nawet bez podkładu! Wszystko dzięki nowości marki Sisley. Puder Blur Expert wykorzystuje nowoczesną technologię „reflexshine”, dzięki której otula skórę woalem, która odbija i rozprasza światło. Do tego ma niezwykłą fomułę łączącą miękki puder i… stapiający się ze skórą żel. W składzie ma rozświetlającą mikę, wygładzające gumy i żywice, substancje nawilżające i hydrofilowe pigmenty, które ujednolicają koloryt skóry i zapewniają świetne krycie.

Mat. prasowe

Jak stosować puder Blur Expert?

Ze względu na jego niezwykłą konsystencję puder można stosować i nakładać w różny sposób. Najlepiej robić to za pomocą pędzla do pudru lub kabuki (odradzamy gąbeczkę). Nakładaj go na czystą skórę (to nasz ulubiony sposób!), by uzyskać efekt świetlistej i świeżej cery, na podkład, by wykończyć, rozświetlić i utrwalić makijaż oraz w ciągu dnia, by zmatowić twarz.

Mat. prasowe

Puder Blur Expert Sisley kosztuje 335 zł.