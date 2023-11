Jeszcze zdążysz! Wielka jesienna promocja w Rossmannie potrwa do 30 września. Dotyczy kosmetyków do makijażu i… niektóre można kupić nawet o 70% taniej! Wybraliśmy 10 prawdziwych makijażowych hitów, na które zdecydowanie warto teraz zapolować. Kosztują mniej niż 10 zł!

Nowe zasady promocji w Rossmannie od września 2019

Aktualna promocja w Rossmannie różni się od wielkich akcji -55% z poprzednich lat. Teraz niektóre kosmetyki można kupić taniej o 40%, inne o 50%, o 60%, a nawet o 70% taniej - i by rabat się naliczył, wystarczy kupić jeden kosmetyk, a nie trzy, jak było dotychczas. Są też oferty, które zakładają zakup tylko jednego produktu, a drugi otrzymamy wtedy gratis (1+1 gratis)! Z promocji mogą skorzytać wszyscy, a nie tylko posiadacze aplikacji Rossmann w telefonie.

Wybraliśmy 10 kosmetyków, które szczególnie warto kupić na promocji - zwłaszcza teraz, kiedy kosztują nawet o 70% mniej. Niecałe 10 zł!

W każdym makijażu najważniejsze jest przygotowanie cery. Dlatego tak ucieszyliśmy, że na promocji są też podkłady matujące i rozświetlające!

Fluid matujący Bielenda Make-Up Academy kosztuje teraz 7,79 zł zamiast 12,99 zł, a rozświetlający Lirene - 9,29 zł zamiast 16,99 zł.

Piekną cerę zapewni też korektor maskujący w sztyfcie Bell HYPOAllergenic, który przeceniono z 11,29 zł na 6,19 zł.

Całość makijażu utrwali matująca mgiełka Stay Mat Fit.Friends by Oceanic z 90% zawartością aloesu - kupisz ją teraz za jedyne 9,99 zł zamiast za 19,99 zł (co oznacza, że przeceniono ją dokładnie o połowę!).

Na promocji są też cienie do powiek - to prawdziwa gratka dla wszystkich miłośniczek zabawy kolorem. Nam spodobała się szczególnie oferta dwóch kosmetyków - prasowane cienie Miss Sporty Studio Colour kosztują teraz 5,99 zł zamiast 9,99 zł, a bestsellerowe, kremowe cienie Maybelline NY Color Tattoo kosztują 8,69 zł - zamiast 28,99 zł. To obniżka o 70%!

Promocja objęła też tusze od rzęs, pomadki do ust, a nawet lakiery do paznokci. To właśnie lakier Delia Size S jest najtańszym kosmetykiem na promocji - kosztuje teraz 2,69 zł (zamiast 4,99 zł)! Warto zapolować zwłaszcza na supermodny odcień nr 225 Black Berry!

Obowiązkowym zakupem są też tusze do rzęs, których nigdy nie zbyt wiele! L'Oréal Paris Volumissime możesz kupić za 8,99 zł zamiast za 29,99 zł (70% w dół!), a Volum'Express Maybelline NY kosztuje teraz tylko… 6,59 zł zamiast 21,99 zł! Dobrze radzimy, kup zapas…

Tak dobra promocja to też okazja, by kupić konturówkę, która zwykle nie wydaje się kosmetykiem niezbędnym, więc się na niej oszczędza… A teraz kredka do ust Lovely Perfect Line jest do kupienia w cenie 4,59 zł - można zaszaleć!