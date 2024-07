3 z 13

Perfumy La Mania powstały, by uczcić pięciolecie istnienia marki. Zostały wyprodukowane we francuskiej stolicy perfum Grasse, gdzie przez blisko rok powstawała kompozycja łącząca akordy m.in. świeżego grapefruita, kwiatu pomarańczy, białych kwiatów, drzewa sandałowego i patchouli. Zapach jest intensywny, kobiecy i trwały. Można go kupić w sklepie internetowym www.lamania.eu oraz w butikach w Warszawie, Katowicach, Gdyni i we Wrocławiu. 249 zł/50 ml.