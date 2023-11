Reklama

Skoro kliknęliście w ten materiał i potwierdziliście, że macie ukończone 18 lat, pewnie zdajecie sobie sprawę, że z tym Mikołajem to jednak ściema. I, że nie tylko grzeczni chłopcy i dziewczynki dostają prezenty. Ci niegrzeczni też, i wcale nie musi być to rózga.

Ale tak poważnie - z czego może się ucieszyć twój partner, jaki pikantny prezent wręczyć dziewczynie? Tak po prostu… żeby było miło pod choinką? Zapraszamy do naszego poradnika. Uwaga, tylko dla dorosłych!

Dla tych którzy lubią się bać…

Mamy najnowszą propozycję mistrza grozy Stephena Kinga, który wraz z synem Owenem zabiera nas do bardzo bliskiej przyszłości. Przyszłości, w której coś dziwnego dzieje się z kobietami. Te które zasypiają, szczelnie owija substancja przypominająca kokon. We śnie przenoszą się do pięknego świata, pełnego harmonii, a każda próba obudzenia, czy rozerwania kokonu powoduje u pań napady furii. Faceci zaś, jak to faceci - pozbawieni kobiet stają się coraz większymi prymitywami. Jedyna nadzieja w tajemniczej Evie… Zaciekawieni? Sięgnijcie po najnowszą powieść Kingów - “Śpiące królewny” (wyd. Prószyński). Jeśli wasz partner spędza długie godziny biegając po lesie, albo szarpiąc za hantle w siłowni świetnie sprawdzi się wersja audiobookowa.

Mat. prasowe

Dla wielbicieli ostrego grania, nie tylko pod choinką

Dla nich mamy bodaj najlepszą rockową płytę tego roku - “Villains” grupy Queens of the Stone Age. Z jej analogowej, dwupłytowej edycji ucieszy się chyba każdy niegrzeczny chłopiec z gitarą. My przyznajemy się bez bicia - odkąd wyszła nie możemy przestać jej słuchać. Josh Homme i jego komanda są jak latarnia morska w świecie wszechogarniającej nas tandety. A prawdziwe winylowe brzmienie jest idealną odtrutką na streamy z chmury i inne modne wynalazki.

Mat. prasowe

Dla potrzebujących ukojenia

Idealnym zestawem do dobrej książki czy płyty może być… butelka czegoś dobrego. Zresztą, umówmy się, butelka czegoś dobrego zawsze jest ok ;) Nam ostatnio chodzi po głowie edycja specjalna naszej ulubionej szkockiej - Ale Cask Finish Grant’sa, z jednego prostego powodu - w jednym trunku łączy aż dwie przyjemności. Jedna to oczywiście dobra szkocka - druga zaś to piwo typu Ale. A ponieważ już w przedszkolu docenialiśmy zalety długiego leżakowania, również i w tym przypadku doceniamy trud szkockich mistrzów pilnujących, by whisky odpowiednio długo leżakowała w beczkach po zacnym szkockim piwie. Efekt? Sami spróbujcie i odkrywajcie - dymy szkockich torfowisk, nuty miodu, pieprzu, świeży owocowy aromat…

Mat. promocyjne

Dla dziewczyn, które lubią się bawić

Żeby nie było, że myślimy tylko o chłopakach… Gdy panowie popijają coś mocniejszego, paniom proponujemy hit ostatnich miesięcy. Na parkietach, bankietach, w klubach, na plażach i domówkach. Już to czujecie? Tak, Aperol to ostatnio bezwzględnie obowiązkowy element dobrej zabawy. Jeśli chcecie go wręczyć w prezencie ukochanej - koniecznie w zestawie z Prosecco.

Aperol

Włoskie wino musujące - nam zdecydowanie najbardziej leży oryginalna Gancia - i Aperol tworzy bowiem Aperol Spritz, chyba najmodniejszy drink ostatnich miesięcy. Wystarczy dodać połówki plasterków pomarańczy i... voila! Każda pani powinna być zachwycona.

Mat. promocyjne

Dla tych, nie do końca świętych

Żeby zabawa była udana, trzeba się nieco przygotować. Prawda dziewczyny? Jest jeden element garderoby, do którego trzeba chyba trochę dorosnąć. Co myślicie o kabaretkach? My znów je pokochaliśmy. A w tym roku są wyjątkowo gorące! Pokochały je też nasze gwiazdy - wystarczy spojrzeć na Instagrama Ani Lewandowskiej, czy Ewy Chodakowskiej. Jesteśmy pewni, że będą hitem zbliżającego się karnawału. Drapieżne i bardzo sexy. Można je zestawić ze szpilkami, ale i trampkami, włożyć pod małą czarną, albo podarte dżinsy. I zawsze ściągają spojrzenia!

©master1305/Fotolia.com

Dla pań, które nie są przesądne

Mówi się, że perły ofiarowane w prezencie przynoszą pecha. Nasza wieloletnia praktyka wskazuje, że to najzwyklejszy zabobon - każdemu facetowi, który ofiaruje je swojej wybrance, przynoszą natychmiastowe szczęście. Bo cóż może być piękniejszego od sznura naturalnych pereł… No może sznur pereł w połączeniu z perłowymi kolczykami… i jeszcze perłową bransoletką… Albo kolia diamentowa… No dobra, jest kilka rzeczy, które mogą być co najmniej równie piękne ;)

East News

A jeśli nie prezent to...

Najlepsza są zawsze pieniądze! Badania amerykańskie pokazują, że od wielu lat jest to ulubiony choinkowy prezent. U nas jednak nie Ameryka, i nie wypada tak po prostu wpychać komuś do kieszeni gotówki. Na pewno jednak nikt nie pogniewa się za kartę upominkową do ulubionego sklepu, albo przedpłaconą kartę debetową.

