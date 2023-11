3 z 5

W momencie, kiedy na wybiegu pojawił się otwierający look – czarna, nylonowa koszula z lekką puchową podszewką – stało się oczywiste, że materiał, który praktycznie utożsamiamy z Pradą lat 90. powraca. „Zakochałam się w czarnym nylonie", powiedziała Miuccia na backstage'u. „Brakowało mi go ostatnio – więc po prostu go zrobiliśmy". Dokładnie tak było. Efektem jest kolekcja pełna przeskalowanych sylwetek, które kojarzą się z grunge'owym stylem lat 90.