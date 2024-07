Najlepszym pomysłem na fryzurę dla mężczyzny z zakolami jest ogolenie głowy na łyso oraz, jeżeli włosy są wystarczająco gęste, asymetryczne zaczesanie grzywki. Grzywka ukryje czoło i sprawi, że twarz odzyska proporcje.

Ukrywanie łysiny pod pasmami włosów zaczesanymi z tyłu głowy zdecydowanie nie dodaje mężczyźnie urody.

Głowa ogolona na łyso

Jeżeli zakola są efektem łysienia, a włosy nad czołem wyraźnie się przerzedzają, najlepszym rozwiązaniem jest ostrzyżenie ich na długość 1-2 mm lub golenie głowy na łyso. Najgorszym natomiast sposobem na ukrycie powiększającej się łysiny jest zaczesywanie pasm włosów z tyłu głowy do przodu. Wygląda to nienaturalnie, poza tym wystarczy silniejszy podmuch wiatru, żeby zniweczyć próby ukrycia łysiny.

Grzywka zaczesana asymetrycznie

Wysokie czoło i zakola mogą sprawić, że głowa będzie sprawiała wrażenie nieproporcjonalnie wydłużonej. Fryzura z grzywką może pomóc w wyrównaniu proporcji. Jest to rozwiązanie odpowiednie dla panów, którzy mają gęste włosy i grzywkę o długości ok. 8-10 cm.

Po umyciu włosów należy wetrzeć w nie odrobinę pianki do stylizacji włosów. Następnie powinno się zrobić przedziałek po jednej stronie głowy, mniej więcej nad zewnętrznym zakończeniem łuku brwiowego. Jeśli przedziałek znajduje się po prawej stronie, to włosy należy zaczesać do przodu, na stronę lewą (i odwrotnie). Końcówki powinny zasłaniać nieco czoło.

Włosy mogą być zaczesane pod spód. Żeby jednak nadać fryzurze lekkości warto podkręcić na zewnątrz ich końcówki za pomocą okrągłej szczotki. Na grubej szczotce można też zakręcić z grzywki lok. Powstanie wtedy fryzura retro, inspirowana modą lat 50.

Odważniejsi panowie mogą ogolić boki oraz tył głowy i zostawić tylko grzywkę.

