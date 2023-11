W przemyśle kosmetycznym polimery, a w szczególności polisacharydy, czyli cukry złożone, pełnią bardzo ważną funkcję. Są one wykorzystywane w procesie tworzenia formuł produktów. Bez nich wiele kosmetyków straciłoby swoje właściwości. Polimery są ważnym składnikiem preparatów do pielęgnacji ciała i twarzy oraz produktów do makijażu kolorowego.

Polimery, w tym zwłaszcza polisacharydy, są chętnie wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym ze względu na niską cenę oraz łatwość ich pozyskiwania. Wśród znanych polimerów można wymienić, m.in.: skrobię, celulozę, pektyny, alginiany, a także kwas hialuronowy.

Czym są polimery i jakie mają właściwości?

Polimery są substancjami chemicznymi, wykorzystywanymi m.in. w przemyśle kosmetycznym i farmaceutyce. Do produkcji kosmetyków w głównej mierze wykorzystuje się polisacharydy, które są cukrami złożonymi o zróżnicowanych właściwościach. Co istotne, stanowią one zespół niejednorodnych składników. Różnią się one od siebie swoją budową, a także sposobem pozyskiwania. Wśród najpopularniejszych polisacharydów można wymienić:

skrobię i celulozę, które pozyskiwane są z roślin,

glikogen, pozyskiwany z wątroby zwierzęcej,

chitynę, która pozyskiwana jest z pancerzy skorupiaków,

kwas hialuronowy, pozyskiwany z kogucich grzebieni oraz tkanek zwierzęcych,

alginian, który pozyskiwany jest z glonów i wodorostów.

Polimery, jako składnik kosmetyków

W przemyśle kosmetycznym polimery wykorzystywane są w głównej mierze do zagęszczania i przedłużania terminu przydatności kosmetyków. Najpowszechniejszym polisacharydem stosowanym w kosmetyce jest skrobia, którą wykorzystuje się przede wszystkim do produkcji pasty do zębów oraz produktów o żelowej konsystencji. Innym polimerem jest celuloza, którą wykorzystuje się w celu zagęszczenia kosmetyków i uzyskania kremowej formuły. Stosuje się ją do wyrobu odżywek i maseczek do włosów. Podobne zastosowanie w przemyśle kosmetycznym ma także wyciąg z glonów i wodorostów. Jednym z bardzo znanych polisacharydów jest także kwas hialuronowy, który jest ważnym składnikiem kosmetyków przeciwstarzeniowych. Wykazuje on działanie ujędrniające, nawilżające, a także łagodzące.