Marc Jacobs w najnowszej wiosennej kolekcji znowu udowodnił, że do mody trzeba podchodzić z zabawą i przymrużeniem oka. Dowodem na to jest najnowsza kolekcja projektanta na wiosnę 2020. Oszałamiające kolory, wzory i detale oraz najbardziej znane modelki na świecie! Musicie to zobaczyć!

Eksplozja wzorów i kolorów w nowej kolekcji domu mody Marc Jacobs na wiosnę 2020

Prezentacja kolekcji Marca Jacobsa zakończyła Tydzień Mody w Nowym Jorku i trzeba przyznać, zrobiła ogromne wrażenie. Na początku na wybieg wyszły wszystkie modelki jednocześnie, co zwykle dzieje się przy finale pokazu, zatem można powiedzieć, że show zaczął się od końca. Kolorowe suknie, wzorzyste garnitury, tweedowe garsonki kapelusze, cylindry, kokardy i wzory retro modelki prezentowały, krążąc między widzami. Inspiracje? Szeroko pojęta popkultura oraz kultowe modowe projekty sprzed lat! Jedno jest pewne, projektant niezmiennie ma poczucie humoru oraz niesamowitą fantazję!

Koniecznie zobaczcie w naszej galerii najnowsze zdjęcia z pokazu Marca Jacobsa na wiosnę 2020!