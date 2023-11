1 z 7

Co dwie głowy to nie jedna, zdawał się sugerować Alessandro Michele kiedy we wczorajszym pokazie Gucci na jesień/zimę 18 wysłał po wybiegu modelki, które pod pachą trzymały wiernie odwzorowaną replikę własnych głów. Ponieważ moda.

Właściwie to na Gucciego zawsze można liczyć jeśli chodzi o wystawne prezentacje. Ale swoim wczorajszym pokazem Alessandro Michele wysłał swoją markę na wyżyny kreatywności. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć o nowym, surrealistycznym pokazie Gucci.

