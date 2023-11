8 z 8

Kolekcje cruise są dodatkowymi liniami w modowym kalendarium, które trafiają do sklepów w środku zimy. Są to linie czysto sprzedażowe, a dla projektantów często stanowią okazję do kreatywnego „wyżycia się". Mimo maksymalistycznych stylizacji, w nowej kolekcji Gucci znajdzie się coś dla każdego – popularne bomberki, komplety czy bluzki z jedwabiu zostały pokazane z nowymi nadrukami, natomiast hity sprzedażowe takie jak czapki z daszkiem, okulary, sportowe buty czy nerki pojawiły się w nowych wersjach. Bez wątpienia znajdą wielu fanów – szczególnie, że w ciągu ostatnich dwóch lat zarobki Gucci wzrosły aż czterokrotnie.