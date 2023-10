15 lipca w Centrum Praskim Koneser w Warszawie odbył się Pokaz Dyplomowy studentów Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru. Ponad sześćdziesięciu absolwentów zaprezentowało swoje kolekcje przez komisją egzaminacyjną, w której zasiedli najlepsi wykładowcy i znawcy mody w Polsce i na świecie. Wydarzenie zorganizowano z zachowaniem wymaganych środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno studentom, modelkom i modelom, jak i pracującej na miejscu obsłudze technicznej. Wyjątkowo ze względu na ograniczenia epidemiczne pokazy odbyły się bez widowni, jednak dla fanów najnowszych trendów przygotowano obszerną relację wideo prezentującą pełny przebieg pokazów, dzięki czemu twórczość młodych projektantów dotrze do szerokiego grona odbiorców poprzez publikację nagrania na łamach najważniejszych portali modowych w Polsce.

Tegoroczne dyplomy oceniali:

Katarzyna Bednarczyk, Gazeta Wyborcza

Christina Bifano, IED Barcelona

Magdalena Floryszczyk, MSKPU

Julia Fusiecka, absolwentka MSKPU, wyróżniona przez VOGUE TALENTS

Theresa Lobo, IADE CREATIVE UNIVERSITY

Szymon Machnikowski, VOGUE POLSKA

Mariusz Przybylski, MSKPU

Katarzyna Szymańska, MSKPU

Riccardo Terzo, VOGUE ITALIA

Konrad Wielądek, Instytut na Rzecz Ekorozwoju

Michał Zaczyński, krytyk mody Zofia de Ines, MSKPU

Płonka Magdalena, dyrektor MSKPU.

Wśród 60 kolekcji dyplomowych partnerzy wydarzenia wybrali najlepsze prace nagrodzone stażami oraz prezentacjami sylwetek projektantów i ich kolekcji na łamach ogólnopolskich tytułów prasowych i serwisów internetowych. Oficjalnym kreatorem fryzur podczas pokazu MSKPU była Jaga Hupało Born To Create, natomiast za makijaże modelek i modeli odpowiadali absolwenci Międzynarodowego Studium Dziewulskich. Dzięki Partnerom Pokazu Dyplomowego MSKPU tegoroczni absolwenci będą mieli możliwość rozpocząć swoją obecność na polskim rynku mody od współpracy z najlepszymi zdobywając bezcenne doświadczenie.

PONIŻEJ PEŁNA LISTA WYRÓŻNIONYCH:

5.10.15 – Wiktoria Frankowska. Big Star – Magdalena Czamara, Julia Fedyna. Bizuu – Aleksandra Klekot. Burda – Marcin Gorczycki. Deni Cler – Julia Fedyna, Zuzanna Lamparska. Fashion Magazine & Fashion Post – Wiktoria Frankowska. Instytut na Rzecz Ekorozwoju – Ilya Ninichuk, Kamila Śladowska. Jaga Hupało Born To Create – Jakub Czarnotta. LPP – Żaneta Siłkowska. KMAG – Wiktoria Frankowska. LaMode.info – Julia Kukiz. Maciej Zień – Wiktoria Frankowska. Mariusz Przybylski – Jan Król, Jakub Czarnota. MMC – Olimpia Szayer. Noizz – Julia Fedyna. Patrizia Aryton – Magdalena Czamara. Teatr 6. piętro – Kamila Śladowska, Zuzanna Dąbrowska. Weareso. – Natalia Cheng. WhiteMAD – Julia Kukiz. „MSKPU The Best 2020” – Klaudia Czeboćko, Olimpia Szayer, Julia Kukiz. Wyróżnieni przez Christinę Bifano z IED Barcelona – Julia Kukiz, Jakub Czarnotta, Julia Fedyna, Monika Marzec, Maryia Zheltok.

Wyróżnieni przez Riccardo Terzo z VOGUE Italia – Magdalena Czamara, Julia Fedyna, Julia Kukiz, Olimpia Szayer. Wyróżnieni przez Theresę Lobo z IADE Creative University – Zuzanna Dąbrowska, Eliza Wojtan, Wiktoria Frankowska.

Scenografia wydarzenia opracowana została zgodnie z zasadą „zero waste”. Wybieg, na którym prezentowano kolekcje wypełniły młode drzewa, które dzięki współpracy z Instytutem na Rzecz Ekorozwoju kilka dni po pokazie zasadzone zostały w jednym z warszawskich parków.

W ramach świętowania zakończenia kolejnego roku akademickiego, odbyło się również uroczyste wręczenie tytułu „Honorary Professor" Prof. Theresie Lobo z IADE Creative University w Portugalii. Profesor Theresa Lobo od lat wspiera MSKPU oraz promuje jej uczniów za granicą. Wyróżnienie odebrała w Lizbonie z rąk jednego z wykładowców MSKPU Williama Cantu.