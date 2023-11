4 z 8

Dolce & Gabbana kolekcja wiosna 2020.

Panterka to stały motyw w kolekcjach Dolce & Gabbana, nie zabrakło ich również i tym razem a oprócz tego wzór: łat żyrafy, tygrysa i zebry. Prawdziwy total look od stóp do głów! Wzrok przyciągały również efektowne podwójne okulary przeciwsłoneczne, które dodawały charakteru całości.