1 z 10

Dom mody Dior idzie w ślady Chanel - od kiedy Maria Grazia Chiui zaczęła bowiem rządzić, pokazy mody stały się prawdziwymi widowiskami, zupełnie tak, jak ma to miejscu u Karla Lagerfelda. O ile Karl zabrał tym razem widzów do ogrodu, Maria postawiła na... cyrk!

Zobacz: Nowe, niezwykłe pomadki Diora - prawdziwa rewolucja w makijażu ust!

Cyrkowy pokaz Diora

Maria Grazia Chiui stworzyła prawdziwe cyrkowe show w paryskim Musée Rodin. Na wybiegu można było podziwiać nie tylko modelki, ale także akrobatów! Nie martwcie się jednak, widowisko nie przyćmiło kreacji i stylizacji. Dior tym razem postawił na duże ilości tiulu, krynolin, brokatu, a także kryz. Z kolei makijaże modelek przywodziły na myśl arlekinów.

Same stroje robiły oczywiście równie duże wrażenie, co akrobacje cyrkowców. Modelki zaprezentowały rozkloszowane krótkie sukienki z rozłożystymi kołnierzami, dużymi kokardami. Nie zabrakło także czarno-białych kompletów, tiulowych kreacji z usztywnianymi spódnicami, surdutów ze złotymi guzikami.

Wiosną i latem 2019 roku Dior stawia na mocno podkreśloną talię, a także zarysowane biodra. Coś wam to przypomina? Oczywiście! Nie da się nie wspomnieć słynnej sylwetki New Look, której twórcą był sam Christian Dior.

Zobaczcie galerię zdjęć z pokazu Diora na wiosnę i lato 2019!

Zobacz: Jak zatrzymać młodość? Znamy na to sposób! Oto Serum Capture Youth Dior