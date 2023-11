3 z 6

Pokaz był odą do haute couture

Dzisiejsza moda odchodzi od tradycyjnego wysokiego krawiectwa na rzecz szybkiego, łatwego do zrozumienia streetwearu. Kim Jones pokazał u Diora – który jak zadna inna marka jest powiązany z historią krawiectwa – sylwetki, które bardziej niż do mody pret-a-porter pasowałyby do pokazu haute couture.