Marzenia o gładkiej skórze, wyrównanym kolorycie i naturalnym wyglądzie w końcu mogą się spełnić! Wszystko dzięki nowemu podkładowi Guerlain L'Essentiel, który gwarantuje zarówno naturalny wygląd, jak i skuteczność działania. Podkład Guerlain L'Essentiel to 16 godzin blasku, efekt kryjący i jednocześnie nawilżający.

Czym wyróżnia się Guerlain L'Essentiel?

Przede wszystkim podkład zawiera aż 97 proc. składników pochodzenia naturalnego, pigmenty mineralne oraz substancje czynne pochodzenia morskiego i roślinnego. Pozostałe 3 proc. to syntetyczne składniki, które zapewniają trwałość. Co istotne, Guerlain L'Essentiel oferuje także możliwość modulowania efektu kryjącego - od lekkiego do średniego, przy okazji bez utraty naturalnego świetlistego blasku.

Przy Guerlain L'Essentiel skóra może swobodnie oddychać, jest wyrównana i świetlista. Ale to nie wszystko, bo okazuje się, że aktywne składniki zawarte w podkładzie wnikają w skórę i dzień po dniu ją pielęgnują. Koloryt skóry staje się bardziej jednolity, a pory są zauważalnie mniejsze. Do tego Guerlain L'Essentiel minimalizuje przebarwienia.

Nie sposób także nie zwrócić uwagi na luksusowy flakon Guerlain L'Essentiel, który został zaprojektowany przez Mathieu Lehanneur. W opakowaniu jego twórca chciał ukazać wizję dualizmu, który symbolizuje równowagę między dwoma sprzecznymi elementami.

Podkład Guerlain L'Essentiel jest dostępny od lutego 2019 roku. Kosztuje 256 złotych za 30 ml.

Podkład Guerlain L'Essentiel utrzymuje się na twarzy do 16 godzin

Dostępnych jest kilka odcieni Guerlain L'Essentiel